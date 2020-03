Genoma do coronavírus de segundo paciente infectado é diferente do primeiro

247 - O genoma do coronavírus Sars-CoV-2 encontrado no segundo paciente infectado no Brasil, no dia 29, é diferente do que foi encontrado no primeiro, com diagnóstico confirmado no dia 26. Isto sugere que pode estar acontecendo transmissão interna entre países da Europa.

"O primeiro isolado se mostrou geneticamente mais parecido com o vírus sequenciado na Alemanha. Já este segundo genoma assemelha-se mais ao sequenciado na Inglaterra. E ambos são diferentes das sequências chinesas. Tal fato sugere que a epidemia de coronavírus está ficando madura na Europa, ou seja, já está ocorrendo transmissão interna nos países europeus. Para uma análise mais precisa, porém, precisamos dos dados da Itália, que ainda não foram sequenciados", disse à Agência Fapesp, Ester Sabino, diretora do Instituto de Medicina Tropical (IMT) da Universidade de São Paulo (USP).