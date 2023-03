Gilmar detona Moro e diz que “combatentes da corrupção gostam de dinheiro”

Ministro do STF propôs o estabelecimento de um "juiz de garantias" em processos para evitar futuras instrumentalizações da Justiça edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, em entrevista ao programa Reconversa, do advogado Walfrido Warde e do jornalista Reinaldo Azevedo, fez duras críticas ao ex-juiz suspeito Sergio Moro pela atuação que teve na operação de destruição nacional Lava Jato.

Referindo-se à empresa estadunidense Alvarez & Marsal, que contratou o ex-juiz suspeito após receber dezenas de milhões de reais em honorários provenientes das empresas destruídas pela operação, Gilmar disse:

"No Brasil a gente descobre outra questão, que se mostra nessa participação do Moro, na contratação dessa empresa americana [Alvarez & Marsal] que depois vai contratá-lo. A gente descobre o quê? Que os combatentes da corrupção gostam muito de dinheiro".

O ministro do STF acrescentou que o sistema da Lava Jato tem que ser "varrido", propondo o estabelecimento do "juiz de garantias" para assegurar a imparcialidade de processos.

"É todo um quadro preocupante, e tudo isso precisaria ser refeito. Por isso que é importante cobrar do Supremo decidir a questão do juiz de garantias", disse Gilmar ao criticar orientações que Moro dava nas denúncias do MP na Lava Jato.

O mecanismo criado em 2019 pelo Congresso prevê uma pessoa diferente para analisar a legalidade de investigações criminais e garantir os direitos fundamentais de acusados

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.