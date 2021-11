Gilmar diz que Moro e Dallagnol "agora farão política no campo certo" e que "terão que prestar contas do passado"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a entrada do ex-juiz parcial Sergio Moro para a política, assim como a de seu comparsa Deltan Dallagnol, servirá para que eles prestem "contas do que fizeram no passado".

“A política e os políticos devem comemorar a sinceridade. Se [eles] faziam política antes exercendo cargo de procurador e de juiz, agora o farão no campo certo, no campo da política, filiando-se a um partido político. Certamente terão que prestar contas do que fizeram no passado”, disse Gilmar, em entrevista à CNN Brasil.

Ele desejou "boa sorte" aos lavajatistas: “De fato, é a demonstração de que talvez já fizessem política antes, com uma outra camisa. Agora farão política a partir da vestimenta de um partido político e jogando no campo adequado. Boa sorte [a eles]”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE