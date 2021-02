Gilmar Mendes diz que caso Lula no STF se tornou algo “muito maior”

O ministro do STF diz que o caso da suspeição de Moro ultrapassou a "questão Lula" e se tornou algo "muito maior". Para ele, o tempo “tem feito bem” ao assunto, porque progressivamente têm sido reveladas as entranhas da Lava Jato edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou que o julgamento da suspeição de Sergio Moro ultrapassou a "questão Lula" e se tornou algo "muito maior", informa Bela Megale . Gilmar pretende pautar o julgamento para as próximas semanas. A interlocutores, o ministro tem dito que o tempo “tem feito bem” a este caso. Quanto mais revelações aparecem, mais Moro se desmoraliza e o caráter criminoso da Lava Jato aparece à tona, especialmente depois das informações da Operação Spoofing terem se tornado públicas.

Gilmar Mendes já disse que pretende pautar neste semestre o julgamento da suspeição de Sergio Moro, no caso do triplex atribuído a Lula. A ação está parada desde de 2018, quando o magistrado pediu vista. O voto de Gilmar Mendes no caso da suspeição de Moro está “praticamente pronto”, mas o magistrado confidenciou a auxiliares que, a cada dia, coloca uma informação nova em sua manifestação.

Desde janeiro, a defesa de Lula, que conseguiu acesso ao material no STF, passou a levar à corte petições com diálogos atribuídos a Moro e aos procuradores da Lava-Jato. Gilmar chegou a ler trechos dessas conversas no voto que proferiu no julgamento que confirmou o direito do petista de acessar as mensagens. A manifestação do ministro foi considerada a mais dura daquela sessão.

Assista ao Boletim da TV 247 do dia em que o STF liberou a divulgação da Operação Spoofing:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.