Gilmar Mendes diz que tem tanto a ver com PEC que interfere no Ministério Público quanto com a Guerra do Paraguai

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes negou ser o inspirador da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que modifica a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo.

A iniciativa foi apelidada por adversários do magistrado de "PEC do Gilmar". "Eu tenho tanto a ver com isso quanto com a Guerra do Paraguai", afirma o ministro.

