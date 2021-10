Glauber Braga: 'aumenta presença dos militares dos EUA no Brasil, não podemos virar a Colômbia'

“Não aceitamos ser base do imperialismo, nem plataforma de tiro contra irmãos latino-americanos”, escreveu o deputado Glauber Braga no Twitter edit

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL) denunciou o aumento da presença de militares norte-americanos no Brasil. Nesta quinta-feira, 14, Jair Bolsonaro assinou decreto autorizando o ingresso e a permanência temporária de militares dos Estados Unidos no território brasileiro.

Os norte-americanos vão realizar novo exercício conjunto com o Exército de 28 de novembro a 18 de dezembro de 2021, na região do Vale do Paraíba, no trecho entre os municípios de Resende (RJ) e de Lorena (SP).

“Se intensifica a presença orquestrada de militares dos EUA em território brasileiro. Não podemos permitir que Bolsonaro faça do nosso país o que figuras como Uribe fizeram na Colômbia. Não aceitamos ser base do imperialismo, nem plataforma de tiro contra irmãos latino-americanos”, escreveu Glauber no Twitter.

