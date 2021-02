Glauber Braga reitera: "Moro é um juiz ladrão"

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), à TV 247, reiterou o que já havia dito sobre o ex-juiz Sergio Moro. “Agora o STF aderiu à tese de que Moro foi juiz ladrão e só usou umas expressões mais rebuscadinhas? Com licença: juiz ladrão!”, conforme afirmara em agosto.

Braga notou que, além de ladrão, Moro atuou para garantir uma agenda “ultraliberal”: “Não há dúvida. Moro é um juiz ladrão, que utilizou os instrumentos da Operação Lava Jato para ferir a democracia brasileira, para poder intervir diretamente no processo eleitoral, e ainda, no mesmo patamar de gravidade, utilizou estes instrumentos para legitimar a aplicação de um programa econômico ultraliberal”, disse.

Ele explicou: “Moro facilitou a aplicação desse programa. As relações que ele e Dallagnol estabeleceram com os Estados Unidos, com o governo dos Estados Unidos, faz com que isso fique ainda mais evidente”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.