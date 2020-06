Glauber carimba apelido em Tasso Jereissati: “senador Coca-Cola”

Projeto de Lei 4162/19, que prevê a privatização de serviços de saneamento, inclusive da água, é de relatoria do senador Tasso Jereissati, que tem vínculos com a Coca-Cola edit

247 - Durante a votação do Projeto de Lei 4162/19 no Senado - que prevê a privatização de serviços de saneamento, inclusive da água - no Senado nesta quarta-feira (24), o deputado federal Glauber Braga carimbou, no Twitter, um apelido no senador Tasso Jereissati (PSDB-CE): "senador Coca-Cola".

Isso porque o senador faz parte do Grupo Jereissati, que comanda a Calila Participações, única acionista brasileira da Solar, uma das 20 maiores fabricantes de Coca-Cola do mundo.

"Infelizmente, só 12 senadores votaram para retirar da pauta a privatização da água. 61 votaram para que o projeto 4162 seja votado hoje. É o privatismo se aproveitando de uma pandemia de forma descarada. E não têm nenhuma vergonha da matéria ser relatada pelo senador Coca-Cola", escreveu Glauber Braga.

Mais cedo, o PSDB saiu em defesa, por meio do Twitter, do PL de saneamento da água.

