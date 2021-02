Gleisi critica conduta de Marília Arraes, que rompe política interna do PT

A deputada pernambucana agiu fora das normas do PT e sua conduta será analisada nas instâncias partidárias, afirmou Gleisi Hoffmann, presidente da sigla edit

247 - A eleição de Marília Arraes (PT-PE) para um cargo na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados desencadeou uma onda de críticas dentro do seu partido. Militantes, dirigentes e parlamentares reagiram à conduta da deputada pernambucana, que agiu à revelia das normas internas.

Marília se lançou de maneira independente (sem a indicação do partido) ao comando da segunda secretaria. O PT decidiu lançar o nome de José Daniel (PT-SE). Marília contou com o apoio do Centrão, grupo liderado pelo novo presidente da Câmara Arthur Lira saiu vencedora.

A presidente Gleisi Hoffmann (PT-PR) disse ao Painel da Folha de S.Paulo que a conduta afronta a política interna do partido.

“A atitude da deputada Marília rompe procedimento estatutário do PT e isso terá de ser analisado nas instâncias partidárias”, afirmou.

O conhecimento liberta. Saiba mais