Gleisi defende que escândalo da Covaxin seja incluído no superpedido de impeachment

247 - "O caso da Covaxin tem de entrar no superpedido de impeachment! Bolsonaro responsável na veia!", escreve a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, no Twitter

A dirigente opina que houve prevaricação do ocupante do Palácio do Planalto, porque ele soube do envolvimento do líder do governo e não mandou investigar, por interesse pessoal e político".

O superpedido de impeachment será entregue na quarta-feira (30), quando haverá um ato político na Câmara dos Deputados.

O caso da Covaxin tem de entrar no superpedido de impeachment! Bolsonaro responsável na veia! Prevaricação. Soube do envolvimento do líder do governo e não mandou investigar, por interesse pessoal e político! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) June 26, 2021

