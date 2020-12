Gleisi descarta apoio a Lira ao propor construir bloco em defesa da democracia

A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, descartou na madrugada desta quinta-feira a possibilidade de apoiar Arthur Lira na disputa pela presidência da Câmara, ao propor construir com a oposição um bloco "em defesa da democracia", para "derrotar Bolsonaro e tirar o país da crise" edit

247 - "O PT não comporá bloco para a mesa da Câmara com candidatura apoiada por Bolsonaro. Junto com a oposição construirá alternativa de bloco em defesa da democracia e uma candidatura que represente e debata um programa e uma agenda para derrotar Bolsonaro e tirar o país da crise", afirmou na madrugada desta quinta-deira, pelo Twitter, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann.

