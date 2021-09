Gleisi diz que oposição vai debater próximos passos do impeachment e descarta participar de ato do dia 12

Presidenta do PT disse que o partido não irá participar do ato contra Bolsonaro convocado pelo MBL edit

247 - A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, afirmou que os partidos de oposição se reúnem no fim desta quarta-feira (8) para debater os próximos passos da campanha do impeachment de Jair Bolsonaro, após as manifestações golpistas de 7 de Setembro.

Pelo Twitter, Gleisi indicou que o PT não irá participar das manifestações contra Bolsonaro do próximo dia 12, organizadas por grupos de direita como o MBL. "Convidamos outros partidos, especialmente os que têm origem na luta pela redemocratização, para se juntar a nós nesta jornada pela Democracia e pelo Brasil. Não se trata de aderir a atos já marcados, mas de construirmos juntos o caminho", afirmou.

