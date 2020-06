Gleisi: ‘Lula não assinou o manifesto porque FHC e Temer não são democratas’

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, esclarece que Lula não assinou manifestos com FHC e Temer por razões históricas e não pessoais. Ela diz: “não é mágoa que levou Lula a não assinar o manifesto com FHC, Temer e outras pessoas que assinaram. Foi a trajetória deles, o protagonismo e a ação deliberadamente consciente que tiveram para construir o caminho que nos trouxe até aqui” edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, afirma que Lula não assinou o manifesto com FHC e Temer em função da coerência história. Ela citou o fato de o escritor Marcelo Rubens Paiva ter se recusado a participar de uma entrevista no Roda Viva com Lobão para traçar um paralelo com a decisão de Lula.

Sobre Rubens Paiva, ela diz: “eu entendo a posição do Marcelo Rubens Paiva de não querer ir na entrevista com o Lobão, de estar com o Lobão, pelo que ele significa. As pessoas podiam entender um pouco também o que o Lula coloca.”

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo lembra que “o cantor já minimizou a tortura no Brasil afirmando que agentes da ditadura "arrancavam umas unhazinhas" das vítimas. Rubens Paiva, pai de Marcelo Rubens Paiva, foi assassinado pelo regime militar e seu corpo nunca foi encontrado.”

A matéria ainda destaca que “a decisão de Lula teve ampla repercussão. Para a presidente do PT, a posição dele precisa ser compreendida.”

A deputada ainda escreveu mais algumas mensagens para o jornal Folha de S. Paulo, explicando o momento: “FHC maquinou com Aécio o golpe contra Dilma. Defendeu, repetiu, deu vida ao argumento das pedaladas fiscais como crime de responsabilidade, mesmo sabendo que não era. Não vacilou em jogar o país na instabilidade. Defendeu, divulgou entusiasticamente a Lava Jato, que tinha por objetivo destruir o PT e suas lideranças, em especial Lula. Foram inúmeras vezes em que FCH disse que Lula não era um preso político, e sim um político preso.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.