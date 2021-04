Gleisi protesta contra a privatização dos Correios

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, protestou nesta terça-feira (20) contra a privatização dos Correios.

"Atenção! Urgência da privatização dos Correios vai ser votada! Bolsonaro despreza miséria do povo e Congresso só pensa na pauta neoliberal. Para os desavisados, estatal terá lucro de R$ 1,5 bilhão e emprega 99 mil trabalhadores. Vamos entregar pra iniciativa privada? Por que?", disse Gleisi pelo Twitter.

A Câmara dos Deputados aprovou, por 280 votos a 165, o regime de urgência para o Projeto de Lei 591/21, do Executivo, que autoriza a exploração dos serviços postais pela iniciativa privada, inclusive os prestados hoje em regime de monopólio pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), estatal 100% pública.

Pela proposta, a União manterá para si os serviços mais básicos, como encomendas simples, cartas e telegramas (o chamado “serviço postal universal”).

Os deputados aprovaram ainda a urgência para o Projeto de Lei 468/19, do deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr (PP-RJ), que institui o Cartão Nacional de Vacinação On-Line, vinculado ao CPF do paciente e com acesso disponível em todas as unidades de saúde instaladas no Brasil. (Com Agência Câmara)

