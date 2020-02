Gleisi rebate Globo: ‘’Nordeste é destaque em investimentos graças a políticas do PT”

A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que os avanços econômicos e sociais dos nove estados do Nordeste têm a ver com os governos Lula e Dilma, não com as políticas neoliberais, como defendeu o jornal O Globo edit

A afirmação de Gleisi foi feita a propósito de matéria publicada neste domingo pelo jornal O Globo sobre avanços no Nordeste, que na abordagem do jornal dos Marinho teriam ocorrido graças a políticas neoliberais de arrocho fiscal e reforma da previdência, prática do governo de extrema direita Jair Bolsonaro que tem deixado o País no atoleiro econômico e social.

Para Gleisi, o teor da matéria publicada pelo jornal carioca tenta apagar o trabalho feito pelo partido e aliados na região, com políticas avessas à ortodoxia econômica defendida pelos neoliberais.

A deputada ainda comentou: "o que o Globo quer é reescrever a história do desenvolvimento do Nordeste nos governos do PT, que olharam para a região como nenhum outro, atribuindo esse sucesso a ajuste fiscal e reforma da Previdência. O que mudou o NE foram os investimentos federais de nossos governos em portos, estaleiros, gasodutos, Petrobras, estradas, estimulando indústrias e exportação."

Com informações do site PT na Câmara.