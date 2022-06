Golpe e pandemia fizeram insegurança alimentar avançar e 33 milhões de brasileiros passam fome, diz pesquisa

Segundo o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Brasil, 58,7% dos brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar edit

Apoie o 247

ICL

247 - O golpe de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff (PT) resultou no retorno do Brasil ao mapa da fome, situação que foi agravada pela pandemia de Covid-19. Segundo o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgado nesta quarta-feira (8) pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN), 33,1 milhões de brasileiros passam fome, um crescimento de quase 50% (14 milhões) em pouco mais de um ano.

De acordo com o documento, mais da metade da população (58,7%) convive com algum tipo de insegurança alimentar em grau leve, moderado ou grave (de fome total). Essas condições afetam atualmente 125,2 milhões de brasileiros, um incremento de 7,2% em relação a 2020, início da pandemia de Covid-19.

Ainda conforme o levantamento, seis em cada dez domicílios não possuem acesso pleno à alimentação e possuem alguma preocupação com a escassez de alimentos no futuro. As populações das regiões Norte e Nordeste são as que mais sofrem com o problema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estudo, realizado entre novembro de 2021 e abril de 2022, ressalta que a fome fez parte do dia a dia de 25,7% das famílias na região Norte e de 21% no Nordeste, índices acima das médias de cerca de 15% no Sudeste e 10% no Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O mesmo agravamento é percebido quando se compara o campo e a cidade. Nas áreas rurais, a insegurança alimentar, em todos os níveis, esteve presente em mais de 60% dos domicílios. Até quem produz alimento está pagando um preço alto: a fome atingiu 21,8% dos lares de agricultores familiares e pequenos produtores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa também destaca que enquanto a segurança alimentar está presente em 53,2% dos domicílios onde a pessoa de referência se autodeclara branca, nos lares com responsáveis de raça/cor preta ou parda ela alcança 65% dos domicílios.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que a insegurança alimentar no país vinha diminuindo desde 2004, quando alcançava 34,9% dos lares. O índice caiu para 30,2% em 2009 e chegou a 22,6% em 2013. “Dos 68,9 milhões de domicílios do país, 36,7% estavam com algum nível de insegurança alimentar, atingindo, ao todo, 84,9 milhões de pessoas, conforme dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018 de Análise da Segurança Alimentar no Brasil, do IBGE", destaca a pesquisa. O atual patamar da fome no Brasil representa um retrocesso aos níveis registrados na década de 1990.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Já não fazem mais parte da realidade brasileira aquelas políticas públicas de combate à pobreza e à miséria que, entre 2004 e 2013, reduziram a fome a apenas 4,2% dos lares brasileiros. As medidas tomadas pelo governo para contenção da fome hoje são isoladas e insuficientes, diante de um cenário de alta da inflação, sobretudo dos alimentos, do desemprego e da queda de renda da população, com maior intensidade nos segmentos mais vulnerabilizados”, avalia o coordenador da Rede Penssan, Renato Maluf.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE