Governador do Amazonas agradece ajuda do chanceler venezuelano

O governador Wilson Lima do Amazonas agradeceu à Venezuela a decisão tomada pelo presidente Nicolás Maduro e anunciada pelo chanceler Jorge Arreaza de enviar oxigênio para salvar vidas em Manaus

247 - Pelo Twitter, o Governador do Amazonas Wilson Lima manifestou o agradecimento do povo e do governo amazonenses pela ajuda prometida pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro.

O povo do Amazonas agradece! - escreveu no Twitter o governador, em resposta ao chanceler Venezuelano.

