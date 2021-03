Governadores denunciam: país está sem ministro da Saúde no pior momento da pandemia

247 - Governadores e secretários de Estados e municípios que procuraram o Ministério da Saúde nos últimos dias denunciam que a pasta está sem comando no prio momento da pandemia de Covid-19. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ainda não foi nomeado oficialmente para o cargo e o general Eduardo Pazuello, que está demissionário, ainda não deixou o posto.

“Temos dois ministros e, na verdade, não temos nenhum”, disse o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo. “O que entra não está autorizado a agir como ministro, porque não recebeu a sua nomeação. O outro, que sai, não está com disposição de determinar, orientar e comandar, porque já é um ex-ministro, ainda que ocupando o cargo”, completou o governador tucano.

Um dos fatores para o atraso na nomeação de Queiroga está no fato de que ele precisa se desligar da sociedade em empresas das quais possui participação societária.

Para o governador da Bahia, Rui Costa (PT), a situação coloca o Brasil em “barco à deriva”. “Não se pode fazer exoneração e nomeação no gerúndio, demitindo um ministro e nomeando um novo há uma semana. Quem está tentando salvar vidas neste momento fica se perguntando: com quem eu falo? Quem está decidindo neste momento? O Brasil é um barco à deriva”.

A ausência de um responsável pela pasta ocorre no pior momento desde o início da pandemia, com o sistema de saúde à beira do colapso na maioria dos estados. Também há risco da falta de medicamentos e anestésicos utilizados na intubação de pacientes com Covid-19.

Segundo a reportagem, os secretários estaduais e municipais dizem eu as tratativas estão acontecendo por meio do secretário-executivo da Saúde, Elcio Franco, que deve deixar o ministério com a saída de Pazuello. A equipe que deverá ser nomeada por Queiroga ainda é desconhecida.

Nesta segunda-feira (22), o Brasil registrou mais de 295 mil mortos e 12 milhões de infectados pela Covid-19.

