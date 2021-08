Governadores farão ato em defesa da democracia e do STF, diz Doria

De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, 24 dos 27 chefes de executivos estaduais participarão do ato em Brasília edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse neste sábado (21) que 24 dos 27 governadores do Brasil se reunirão nesta segunda (23) em Brasília para um ato em defesa da democracia e do STF (Supremo Tribunal Federal), diante dos ataques que Jair Bolsonaro faz aos Poderes Judiciário e Legislativo.

"Nunca o Brasil foi tão ameaçado como agora", afirmou Doria, em evento no Rio de Janeiro. Doria está em campanha para as prévias da eleição que definirá o candidato do PSDB à Presidência da República em 2022. O nome do partido para a disputa será escolhido em novembro.

Segundo Doria, o encontro foi articulado em parceria com o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que coordena o grupo dos 24 mandatários estaduais, informa a Folha de S.Paulo.

