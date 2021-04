Governadores pedem ajuda a Biden para combater desmatamento na Amazônia

Eles querem uma ajuda de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 113 bilhões) prometidos por Biden durante a campanha, para combater o desmatamento de florestas tropicais edit

247 - Governadores de 21 estados enviarão carta aos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, com propostas relacionadas ao clima e à preservação dos biomas. O texto do documento foi finalizado na tarde desta segunda-feira, 12.

O grupo quer enviar as propostas ao embaixador norte-americano no Brasil, Todd Chapman até o dia 20.

Eles querem uma ajuda de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 113 bilhões) prometidos por Biden durante a campanha, para combater o desmatamento de florestas tropicais.

Até o momento, assinaram a carta os governadores do Acre, Gladson Cameli (PP), Alagoas, Renan Filho (MDB), Amapá, Waldez Goés (PDT), Amazonas, Wilson Lima (PSC), Bahia, Rui Costa (PT), Ceará, Camilo Santana (PT), Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Pará, Helder Barbalho (MDB), Paraíba, João Azevêdo (Cidadania), Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), Piauí, Wellington Dias (PT), Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), São Paulo, João Doria (PSDB), Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD) e Tocantins, Mauro Carlesse (DEM).

