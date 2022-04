Governo Bolsonaro abandona obras paradas e monta um esquema de ‘escolas fake’ para beneficiar aliados

MEC autorizou construção de 2 mil novas escolas, enquanto outras 3,5 mil estão inacabadas. FNDE precisaria de R$ 5,9 bilhões, mas não tem recursos para tocar as obras edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Educação (MEC) autorizou a construção de 2 mil novas escolas em todo o país apesar da falta de verbas para concluir as obras de outras 3,5 mil unidades de ensino, o que vai de encontro às leis orçamentárias da União. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, “o esquema de ‘escolas fake’ tem como base o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), controlado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, por meio de um apadrinhado”. Segundo a reportagem, o FNDE precisaria de R$ 5,9 bilhões para levar adiante as obras das novas escolas contratadas.

“Com o orçamento atual, levaria 51 anos para isso”, destaca o periódico. Há oito meses do fim do atual mandato, o governo Jair Bolsonaro liberou “3,8% dos recursos previstos para a construção das 2 mil escolas e creches, sendo que 560 obras receberam apenas 1% dos valores empenhados”.

Neste ano, o FNDE, possui um total de R$ 114 milhões em recursos próprios. Além dos R$ 5,9 bilhões necessários para construção das 2 mil novas escolas, o governo precisaria gastar mais R$ 1,7 bilhão para terminar as que estão em obras. Apesar disso, o anúncio das obras por políticos, porém, tem o potencial de turbinar as campanhas eleitorais da base aliada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O atual presidente do FNDE é Marcelo Ponte,que foi assessor de Ciro Nogueira. Nesta semana, a Polícia Federal concluiu que o ministro, que também é um dos líderes do centrão, recebeu propinas do grupo J&F e, por isso, cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O relatório final sobre o caso foi enviado nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um outro do órgão, Garigham Amarante, também chegou ao cargo por meio de uma indicação feita pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ponte e Amarante foram os responsáveis por uma licitação para a compra de ônibus escolares com preços superfaturados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE