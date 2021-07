Governo Bolsonaro faz homenagem ao Dia do Agricultor com foto de homem armado no campo

Postagens da Secretaria de Comunicação mostram um homem armado com um rifle e ressaltam que o governo Jair Bolsonaro facilitou a posse de armas pelo agronegócio edit

247 - A Secretaria de Comunicação (SECOM) do governo Jair Bolsonaro usou as redes sociais para publicar uma série de postagens sobre o Dia do Agricultor, comemorado nesta quarta-feira (28). A imagem escolhida, porém, mostra um homem portando um rifle e a sequência de tuítes exalta que o governo facilitou a posse de armas pelo agronegócio.

"Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo”, diz o texto ilustrado pela imagem do homem armado.

Na sequência, a Secom destaca os investimentos destinados para o setor agrícola, como o Plano Safra, além de ressaltar que o Governo Federal “conseguiu reduzir a invasão de terras e está melhorando a infraestrutura das estradas”. "Além disso, o Presidente @jairbolsonaro estendeu a posse de arma do proprietário rural a toda a sua propriedade", finaliza a publicação.

Confira a postagem da Secom sobre o assunto.

👨🏻‍🌾 Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo. pic.twitter.com/oNf2FLRj5k July 28, 2021

