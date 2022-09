Governo Bolsonaro turbinou em mais de dez vezes gastos com propaganda do Auxílio Brasil às vésperas das eleições

Governo gastou em 2022 mais de R$ 36 milhões com a propaganda do programa. Desse total, 77% foi investido apenas em junho, último mês antes do início do período eleitoral edit

247 - O Ministério da Cidadania turbinou em mais de dez vezes os valores destinados à propaganda do Auxílio Brasil às vésperas das eleições. De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, os gastos saltaram de R$ 2 milhões, em abril e maio, para R$ 28 milhões em junho, último mês antes do início do período eleitoral.

“Ao todo, o governo gastou em 2022 mais de R$ 36 milhões com a propaganda do programa. Foram R$ 2,6 milhões destinados à produção das peças e R$ 34 milhões com a exibição. Desse total, 77% foi investido apenas em junho. Foram 1.417 inserções na televisão e 2.285.617 comerciais em mídia exterior (painéis e propagandas em ônibus) somente em junho. Em janeiro, abril e maio a campanha foi exibida apenas na internet. Em fevereiro e março nem sequer houve investimento”, destaca a reportagem.

