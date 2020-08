Governo Bolsonaro vai anunciar fim do auxílio emergencial e detalhes do "Renda Brasil"

Está previsto para esta semana o anúncio do novo programa do governo batizado de Renda Brasil. Os auxílios criados na pandemia, de 600 reais, e de 1.200 reais para mães chefes de família vão acabar. A proposta do governo prevê R$ 51,7 bi para o Renda Brasil e benefício médio de R$ 232,31 edit

247 - O novo programa assistencial do governo Jair Bolsonaro, batizado de Renda Brasil, deve atender 8 milhões de pessoas além dos que já são contemplados pelo Bolsa Família.

Os benefícios de 600 reais e de 1.200 (para mulheres chefes de família) criados na pandemia acabam, prejudicando 66 milhões de brasileiros. O benefício médio deve ficar entre R$ 250 e R$ 300, informa o Estado de S.Paulo.

Com o fim do auxílio, apenas 8 milhões de pessoas serão acrescentadas às que já recebem o Bolsa Família.

Os valores e o alcance do novo programa ainda não foram definidos porque o governo vai propor ao Congresso uma revisão de programas considerados ineficientes.

O governo pretende acabar o abono salarial (benefício de um salário mínimo voltado para quem ganha até dois pisos, mas que acaba sendo recebido também por jovens de classe média em início de carreira) e o seguro-defeso (pago a pescadores artesanais no período de reprodução dos peixes, quando a pesca é proibida, mas com alto índice de irregularidades), além do salário-família (pago a trabalhadores formais e autônomos que contribuem para a Previdência Social, de acordo com a quantidade de filhos).

