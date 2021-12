Governo cancela reunião e adia decisão sobre protocolos para entrada de estrangeiros no Brasil

Nesta segunda-feira, o STF determinou que o governo anuncie em 48 horas as regras para o ingresso de estrangeiros no país após o surgimento da ômicron edit

247 - O governo federal cancelou a reunião que aconteceria nesta segunda-feira (6) para tratar dos protocolos a serem estabelecidos para a entrada de estrangeiros no Brasil diante do surgimento e da disseminação da nova variante do coronavírus, a ômicron, informa o Valor Econômico.

Não se sabe ainda o motivo do cancelamento. Também nesta segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso determinou que em um prazo de 48 horas o governo Jair Bolsonaro defina quais regras sanitárias valerão para o ingresso de estrangeiros no país.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, não foi avisado sobre o cancelamento e chegou a ir ao Palácio do Planalto. Participariam também da reunião representantes da Casa Civil, e dos Ministérios das Relações Exteriores,da Justiça e Infraestrutura, além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A Anvisa já enviou ao governo seis vezes a recomendação para que viajantes que cheguem ao Brasil cumpram quarentena antes de circular em território nacional, de acordo com Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Nas três últimas recomendações, a agência também pediu a exigência do comprovante de vacinação contra Covid-19.

