Governo deixará de pagar auxílio emergencial para quase 3 milhões no Bolsa Família

Quase três milhões de inscritos no Bolsa Família deixarão de receber o auxílio emergencial pago pelo governo. Eles ficarão sem as parcelas adicionais de R$ 300, que serão liberadas até dezembro edit

247 - O governo Bolsonaro deixará de pagar auxílio emergencial para quase 3 milhões de brasileiros. Nas regras anteriores, 19,2 milhões de cidadãos que faziam parte do Bolsa Família receberam a renda. Agora, o auxílio de R$ 300 cairá na conta de 16,3 milhões de cidadãos.

A reportagem do portal Agora destaca que “com o corte, o governo deve economizar cerca de R$ 11 bilhões, segundo os dados. O motivo é que, além de diminuir pela metade o valor do auxílio, de R$ 600 para R$ 300, ou de R$ 1.200 para R$ 600, no caso das mães chefes de família, quem volta a receber somente a renda do programa tem direito a um valor médio de R$ 164,13.”

A matéria ainda informa que “em nota, o Ministério da Cidadania afirmou que "no mês de agosto de 2020, o Bolsa Família beneficiou a 14,28 milhões de famílias. No mês de setembro, o programa chega a mais de 14,27 milhões de famílias", mas não detalhou os motivos dos cortes. É preciso lembrar que as 14 milhões de família são a totalidade do programa. Desse total, 95% recebiam auxílio emergencial.”

