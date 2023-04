Governo Lula anuncia R$ 150 milhões para fortalecer rondas escolares

Apoie o 247

247 — O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que o governo federal, na tarde desta quarta-feira (5), disponibilizará uma verba de R$ 150 milhões a estados e municípios para fortalecer rondas policiais escolares. Essa medida é a primeira resposta do Executivo federal ao enfrentamento da onda de violência e ataques em escolas e creches.

Por determinação do presidente @LulaOficial, o Ministério da Justiça vai oferecer apoio financeiro às Rondas Escolares (ou similares) das polícias estaduais ou guardas municipais. 1º Edital sairá na próxima semana, com o valor de R$ 150 milhões. April 5, 2023

Além disso, Dino também informou que o contingente de policiais federais que monitoram as redes sociais e outros ambientes virtuais em busca de ameaças foi aumentado de 10 para 50 agentes. Adicionalmente, o governo federal criou um grupo interministerial para desenvolver outras medidas de enfrentamento a essa crise.

Nesta quarta-feira, um homem de 25 anos invadiu uma creche em Blumenau, no interior de Santa Catarina, e matou quatro crianças com uma machadinha. O assassino acabou preso pela Polícia Militar do estado, após testemunhas que o viram pulando o muro do estabelecimento com a arma informarem as autoridades.

