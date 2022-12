Governo Lula avalia tirar segurança presidencial e Abin do controle do GSI

Apoie o 247

247 - A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), avalia afastar a segurança presidencial e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), atualmente comandado pelo bolsonarista Augusto Heleno. De acordo com a Folha de S. Paulo, o desconforto da equipe do novo governo se deve à militarização da área de inteligência.

“Uma das hipóteses em estudo é alocar a Abin sob outra secretaria palaciana, como a SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos), cujo principal cotado para o posto é o ex-chanceler Celso Amorim. Já a segurança presidencial, segundo relatos de quem acompanha as conversas, ficaria com a Polícia Federal”, destaca a reportagem. O afastamento da Abin da influência do GSI também é defendido pela Intelis (União dos Profissionais de Inteligência de Estado da Abin).

O atual chefe de segurança da equipe de Lula, o delegado Andrei Augusto Passos, foi nomeado na semana passada para integrar o grupo técnico de inteligência estratégica do gabinete de transição e tem o nome cotado para assumir a Direção-Geral da Polícia Federal. “A proposta na mesa da transição esvaziaria o GSI de duas de suas principais funções e não é vista como unanimidade na equipe do presidente eleito”, ressalta o periódico.

Enquanto o impasse não é resolvido, dois planos de segurança para a festa da posse de Lula foram traçados de forma paralela. Um deles elaborado pela PF, juntamente com corporações do Distrito Federal, como Polícia Militar e Bombeiros; e o outro pelo GSI e militares do Exército.

Apesar do Exército e do GSI não terem sido acionados formalmente, o plano de segurança foi elaborado, uma vez que até então esta responsabilidade cabe às duas instituições.

