"Governo Lula hoje só é viável com uma grande radicalização popular", diz Rui Costa Pimenta

"Governo moderado de esquerda, de composição com a burguesia, não tem futuro porque a crise é muito profunda. Ou você dá uma solução ou a direita vai tomar conta", afirmou à TV 247 o presidente do PCO.

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, em entrevista à TV 247, defendeu que um eventual governo Lula a partir de 2023 seja “radical”, sem alianças com a “burguesia”.

Para ele, a real independência da classe trabalhadora só se consolidará mediante uma radicalização popular, que dê base para um novo governo de Lula. "Um governo Lula hoje só é viável com uma grande radicalização popular. Nós precisamos de uma situação parecida com a situação da Bolívia. Não precisa ser igual, mas parecida. E as pessoas têm que acreditar em uma coisa que elas nunca viram, essa é uma dificuldade. Quando os trabalhadores entram em grande escala na luta e na mobilização, o aparato de Estado, a polícia e tudo mais, começa a tremer, porque o povo é uma força muito grande. É por isso que uma revolução socialista é uma coisa viável. A burguesia domina porque o povo está adormecido, mas se o povo desperta para a luta, a dominação se torna uma coisa muito difícil. Bom, e o governo Lula teria que ser um governo radical”.

O dirigente partidário afirmou que governos de esquerda “moderados” não vão adiante e citou a Argentina como exemplo. “Eu aconselharia todos os estrategistas do PT para que analisassem o que está acontecendo na Argentina, um completo fracasso do governo peronista. Governo moderado de esquerda, de composição com a burguesia, não tem futuro porque a crise é muito profunda. Ou você dá uma solução ou a direita vai tomar conta”.

