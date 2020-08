Governo Trump emite alerta para que turistas dos EUA evitem o Brasil

247 - Apesar da submissão de Jair Bolsonaro ao governo dos Estados Unidos, a embaixada dos norte-americanos no Brasil emitiu um comunicado pedindo para que turistas evitem viajar para o Brasil, segundo o Valor Econômico. "Não viaje para o Brasil devido à Covid-19", diz a embaixada dos EUA.

Além do descontrole da pandemia do coronavírus no País, os norte-americanos alertam também para o problema da violência:

"Crimes violentos, como assassinato, roubo a mão armada e sequestro-relâmpago são comuns em áreas urbanas, dia e noite. Atividades de gangues e do crime organizado estão espalhadas. Assaltos são comuns. Funcionários do governo americano estão desencorajados a usar ônibus públicos, municipais em todas as partes do Brasil por causa do elevado risco de roubo e assalto a qualquer hora do dia e especialmente à noite".

Apesar da reabertura das fronteiras aéreas entre os dois países, os avisos da embaixada foram publicados no site do Departamento de Estado dos EUA, que aconselha os viajantes do país. O comunicado ressalta que o Brasil "continua experimentando números elevados de casos de Covid-19" e o governo americano mantém a recomendação de destino a ser evitado, e ainda recomenda "cuidado ampliado no Brasil devido ao crime".

A embaixada ainda indica lugares para não ir, como Ceilândia, Paranoá, São Sebastião e Santa Maria (cidades-satélites de Brasília). Algumas das recomendações incluem: não reagir a assaltos e evitar caminhadas nas praias depois de escurecer.

