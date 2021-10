“A grande imprensa brasileira repete, reproduz, o comportamento do grande, do alto empresariado brasileiro. Ela também tem suas contas lá fora", disse o jornalista Paulo Moreira Leite sobre o escândalo Panamá Papers durante participação no Bom Dia 247 edit

"Grande imprensa brasileira também tem suas contas lá fora", diz Paulo Moreira Leite

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite afirmou que a divulgação do escândalos do Pandora Papers, que revelou que personalidades políticos - incluindo o ministro da Economia, Paulo Guedes - mantém contas em paraísos fiscais, também alcança as empresas de mídia corporativa do Brasil. “O serviço da imprensa nós sabemos: a grande imprensa brasileira repete, reproduz, o comportamento do grande, do alto empresariado brasileiro. Ela também tem suas contas lá fora”, disse ele durante participação no Bom Dia 247 desta segunda-feira (4).

“O serviço da imprensa nós sabemos: a grande imprensa brasileira repete, reproduz, o comportamento do grande, do alto empresariado brasileiro. Ela também tem suas contas lá fora. É evidente que de uma forma ou de outra ela também está exposta nesta denúncia. Não foi apontada, essas denúncias não chegaram a estes pontos, ficou em personalidades do meio artístico, políticos… mas é evidente que os grandes grupos econômicos da mídia, da indústria, das finanças, também estão ali”, observou.

Ainda segundo ele, estes grupos “vão fazer o possível para tirar este assunto de pauta, diminuir a repercussão, porque não interessa que se descubra, que se avalie. Isso é aquela denúncia, aquele fato, que revela qual é a referência, ponto de partida, com o que estão preocupados quando fazem seus editoriais, quando definem uma linha econômica, que com este movimento do capital internacional”. “Não tem nada a ver com o Brasil”, afirmou.

