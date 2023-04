GSI colocou sob sigilo relatório que alertava para "deslocamento" de bolsonaristas para Brasília dois dias antes do 8 de janeiro

Relatório do Sistema Brasileiro de Inteligência teria sido encaminhado a 48 órgãos e instituições federais edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Sistema Brasileiro de Inteligência difundiu às 19h30 da sexta-feira, dia 6 de janeiro, um relatório informando sobre o risco de que as manifestações golpistas convocadas para os dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2023 poderiam acabar em atos violentos promovidos por extremistas bolsonaristas. A informação é do jornalista Octavio Guedes, do G1.

O relatório, despachado dois antes dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, derruba a versão contada à Polícia Federal pelo general Gonçalves Dias, ex- ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), de que os ataques teriam acontecido devido a “um apagão” da área de inteligência, que não teria fornecido nenhum informe sobre o risco de que os ataques pudessem ser efetivados.

Ainda segundo a reportagem, “o relatório com a informação está no cofre da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional” e teria sido encaminhado para 48 órgãos e instituições federais, incluindo o Exército, Polícia Federal, Ministério da Justiça e o próprio GSI.

O senador Esperidião Amin (PP-SC), que na época presidia a Comissão de Controle de Atividades de Inteligência, pediu o levantamento do sigilo imposto sobre o relatório.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.