Guardian desta liderança de Lula e diz que ele 'daria uma surra em Bolsonaro caso se candidate'

247 - O jornal inglês The Guardian publicou artigou nesta sexta-feira (20) em que analisa o cenário político do Brasil e um eventual retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao comando do país.

No artigo, o correpondente do Guardian no Brasil, Tom Phillips, afirma que até poucos meses atrás, Lula parecia ter atingido o "crepúsculo melancólico de uma carreira política mítica".

"Mas a anulação das condenações por corrupção contra o primeiro presidente da classe trabalhadora do Brasil embaralhou a política do país sul-americano e deu esperança tentadora de que o político septuagenário pudesse retornar", afirma.

"Cinco meses depois que os direitos políticos de Lula foram restaurados, as pesquisas sugerem que na eleição do próximo ano ele golpearia o presidente de extrema direita do Brasil, Jair Bolsonaro , que enfrenta raiva crescente por sua resposta a um surto da Covid que matou mais de meio milhão de brasileiros", diz o artigo do Guardian em outro trecho.

Leia o texto na íntegra no The Guardian.

