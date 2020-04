"Guedes é vendedor de redes. Vende as coisas do jeito que quer", critica Maia

"Paulo Guedes é vendedor de redes. Vende as coisas do jeito que quer, da forma que quer”, disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia *DEM-RJ), rebatendo o ministro da Economia Paulo Guedes edit

247 - Durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (9), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chamou o ministro da Economia, Paulo Guedes, de “vendedor de redes”.

“[O ministro da Economia] Paulo Guedes é vendedor de redes. Vende as coisas do jeito que quer, da forma que quer”, disse Maia, enfatizando que o Parlamento está aberto a dialogar, mas com um debate “sério” e “técnico”.

A declaração foi em resposta a Guedes que alegou que a proposta idealizada por Maia, o “Plano Mansueto Light“, de recuperação fiscal a estados e municípios durante a crise do novo coronavírus era uma “pauta bomba” ao orçamento da União, devido aos R$ 180 bilhões de impacto fiscal.

“Na verdade o governo não quer atender os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Neste debate [de pauta bomba] não vou entrar, vou entrar no debate técnico”, afirmou. E completou: “Aceitar números que não existem não faz nenhum sentido. E é o que Paulo Guedes tem feito”.

