Guedes: Queiroga já não agrada mais Bolsonaro

Segundo Vicente Nunes, do Correio Braziliense, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vê em Queiroga, ministro da Saúde, uma mistura de Pazuello com Mandetta, mas que já gera em Bolsonaro certo desconforto

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, de acordo com Vicente Nunes, do Correio Braziliense, já vê em Jair Bolsonaro insatisfação em relação ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Queiroga é, na visão de Guedes, uma mistura dos ex-ministros Eduardo Pazuello e Luiz Henrique Mandetta, porque mescla a subserviência do general a Bolsonaro e o bom relacionamento com a imprensa, que é típico de Mandetta. "Ou seja, nas entranhas do governo, Queiroga faz o que Bolsonaro quer, sem questioná-lo, mesmo que não concorde com as determinações, mas, quando está de frente para as câmaras defende o que a ciência prega e fica bem na foto", classifica o jornalista.

O descontentamento de Bolsonaro com Queiroga diante dos holofotes cada vez mais voltados a ele pode fazer com que o Ministério da Saúde perca seu quarto ministro no atual governo.

