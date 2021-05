“Guerra às drogas é imposição do Império”, diz Paulo Moreira Leite

"Uma guerra sem lei, sem respeito pelo usuário. Isso vem do império norte-americano", afirmou o jornalista Paulo Moreira Leite ao comentar a maior chacina da história da cidade do Rio, onde 25 pessoas morreram durante uma operação policial no Jacarezinho, zona norte da capital edit

247 - Em participação no Bom Dia 247 desta sexta-feira (7), o jornalista Paulo Moreira Leite afirmou que a chacina no Jacarezinho, Zona Norte do Rio é reflexo de influência dos Estados Unidos pela forma como os norte-americanos encaram a guerra contra a criminalidade.

"Dá onde vem a noção de que as drogas têm de ser combatidas através de uma guerra? Uma guerra sem lei, sem respeito pelo usuário. Isso vem do império norte-americano", avaliou.

De acordo com o jornalista, as políticas de combate à violência e às drogas no brasil destroem o Estado Democrático de Direito. "Você vai eliminando garantias. Existem crianças, famílias nas favelas. É preciso respeito os direitos dessas pessoas", disse. "A guerra às drogas serve apenas para atacar a democracia, para criar poderes paralelos no Estado".

Inscreva-se na TV 247, seja membro e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.