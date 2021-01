Guilherme Amado diz que Lira for eleito presidente da Câmara, o 'presidente do Brasil será ele'

"O Planalto está achando que comprar o centrão para eleger Arthur Lira dará vida fácil a Bolsonaro. Esquece", disse o jornalista Guilherme Amado no Twitter. Segundo ele, 'se eleito Lira, o presidente do Brasil passará a ser ele. O centrão colocará Jair de joelhos e vai tomar um a um seus ministérios" edit

247 - O jornalista Guilherme Amado, da revista Época, usou sua conta no Twitter para afirmar que a “compra” de parlamentares do centrão por parte do governo Jair Bolsonaro, para fazer do deputado Arthur Lira (PP-AL) o novo presidente da Câmara, deverá colocar o Planalto “de joelhos”.

“O Planalto está achando que comprar o centrão para eleger Arthur Lira dará vida fácil a Bolsonaro. Esquece. Na segunda-feira, se eleito Lira, o presidente do Brasil passará a ser ele. O centrão colocará Jair de joelhos e vai tomar um a um seus ministérios. E sem lealdade de fato”, escreveu o jornalista.

A eleição para a presidência da Câmara está marcada para a próxima segunda-feira (1). Para conseguir eleger Lira, o governo vem liberando bilhões em emendas para os parlamentares da base aliada e prometendo entregar ministérios e cargos de segundo escalão para os partidos do centrão.

