Há 1 ano, Bolsonaro ignorava pibinho e pandemia colocando humorista Carioca em coletiva

Revista Fórum - No dia 4 de março de 2020 o Brasil tinha 3 casos confirmados de Covid-19 e o vírus já estava infectando e matando milhares na Ásia, Estados Unidos e Europa. Dias depois, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou oficialmente que a crise do coronavírus se tratava de uma pandemia mundial e as primeiras mortes começavam a ser registradas no Brasil.

Neste dia, além do alarme do coronavírus já ter sido ligado pela imprensa e cientistas brasileiros, havia sido divulgada a notícia de que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil de 2019 apresentou crescimento pífio de apenas 1,1%.

Ignorando o coronavírus e também a notícia sobre o péssimo desempenho econômico brasileiro, Jair Bolsonaro usou o humorista Márvio Lúcio, o Carioca, de “bobo da corte”, e o colocou para “responder” a perguntas da imprensa e distribuir bananas aos jornalistas em uma coletiva no Palácio da Alvorada.

