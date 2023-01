Há pelo menos 15 militares entre os terroristas bolsonaristas que atacaram Brasília

Apoie o 247

247 - Já foram identificados pelo menos 15 militares envolvidos nos ataques terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no último dia 8, informa o jornal O Globo. Nesta segunda-feira (16), por exemplo, foi preso o bombeiro Roberto Henrique de Souza Júnior, suspeito de financiar os golpistas.

Roberto Henrique está há 33 anos no Corpo de Bombeiros do Rio, que por sua vez abriu um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta do subtenente. Em 2018, o "Júnior Bombeiro" chegou a se candidatar a deputado federal pelo Patriota, ligado à base de Jair Bolsonaro (PL).

"Na lista de militares associados aos atos golpistas, há tanto militares da ativa, como Roberto Henrique, quanto agentes da reserva ou até já fora das forças de segurança. O levantamento feito pelo GLOBO inclui, além do bombeiro, nove policiais militares — de três estados e do Distrito Federal —, três integrantes do Exército, um oficial da Marinha e um ex-cabo da Aeronáutica, que deixou a corporação em meados de 2022 após concluir o período de oito anos de serviço", detalha a reportagem.

Ednaldo Teixeira Magalhães - sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Enquanto a invasão às sedes dos Três Poderes estava em curso, postou nas redes: "o bicho está pegando";

Rogério Caroca Barbosa - Sargento aposentado da Polícia Militar da Paraíba. Preso durante os atos;

Onilda Patrícia de Medeiros Silva - Major aposentada da Polícia Militar da Paraíba. Presa durante os atos;

Amauri Silva - Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. Detido em Brasília;

Carlos Ibraim Gomes - Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. Detido em Brasília;

Maurício Onezimo Jaco - Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. Detido em Brasília;

Sergio de Souza Magalhães - Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. Detido em Brasília;

Nilton Barbosa dos Santos - Subtenente da Polícia Militar de Minas Gerais. Detido em Brasília;

Silvério Santos - Sargento da Polícia Militar de Goiás. Não foi preso, mas responde a uma investigação interna e, segundo o governo goiano, teve de se apresentar à Corregedoria;

José Paulo Fagundes Brandão - Subtenente reformado do Exército. Foi preso;

Adriano Camargo Testoni - da reserva do Exército. Identificado a partir de conteúdos postados nas redes sociais;

Ridauto Lúcio - da reserva do Exército. Identificado a partir de conteúdos postados nas redes sociais;

Vilmar José Fortuna - capitão-de-mar-e-guerra reformado da Marinha. Postou foto em frente ao Congresso Nacional tomado e acabou destituído do cargo que ocupava no Ministério da Defesa há quase uma década;

Arthur de Lima Timóteo - Ex-cabo da Aeronáutica. Deixou a Força em meados de 2022. Foi preso;

Há ainda dois nomes investigados individualmente por suposta leniência. Eles teriam favorecido a ação dos golpistas: o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Fábio Augusto Vieira - que está preso -, e o coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, comandante do Batalhão da Guarda Presidencial do Exército - flagrado em um vídeo discutindo com agentes da tropa de choque da PM-DF enquanto golpistas depredavam as sedes dos Três Poderes. Ele é alvo de investigação interna.

