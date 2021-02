Há uma invasão evangélica com apoio da Funai para disseminar que a vacina é 'obra do demônio', denuncia liderança indígena

247 - A liderança indígena Cristiane Julião Pankararu denunciou no Giro das 11, da TV 247, o horror pelo qual diversas comunidades vêm passando durante a pandemia da Covid-19. Além de serem um dos grupos sociais mais afetados, ela denunciou o abuso praticado por grupos evangélicos e pela própria Funai.

"A vacina está chegando aos territórios indígenas, mas está havendo uma invasão evangélica nos territórios, com apoio da Funai, para disseminar a ideia de que a vacina é 'uma obra do demônio' e que os indígenas que tomarem irão morrer”, afirmou Cristiane.

A liderança ainda detalhou a forma exata como os pastores conseguem acesso aos territórios: “Os pastores e líderes evangélicos dizem que os indígenas estão sendo usados como cobaias, para experiência. Isso está acontecendo em todo o Brasil, os pastores e evangélicos em geral estão tendo entrada em todos os territórios indígenas com apoio da Funai", disse.

Cristiane faz parte da APOINME (Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo), da APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) e do Coletivo Voz das Mulheres Indígenas.

O povo Pankararu habita as proximidades do médio rio São Francisco, no estado de Pernambuco (na Área Indígena Pankararu e Terra Indígena Entre Serras), e o norte da Serra do Ramalho, no município de Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia (na Área Indígena Vargem Alegre). Há um grupo pankararu que mora na favela do Real Parque em São Paulo.

