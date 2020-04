Haddad: desgoverno não passa semana sem promover um espetáculo grotesco

"Enquanto a população sofre as consequências da falta de autoridade, de inteligência e de sensibilidade", escreveu o ex-prefeito Fernando Haddad em meio à eventual demissão do ministro Sérgio Moro do cargo edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, que disputou as eleições presidenciais com Jair Bolsonaro, criticou o governo por conta da eventual demissão do ministro da Justiça,Sérgio Moro.

"Esse desgoverno não passa semana sem promover um espetáculo grotesco, enquanto a população sofre as consequências da falta de autoridade, de inteligência e de sensibilidade", escreveu Haddad pelo Twitter.

Sérgio Moro ameaçou deixar o cargo se Jair Bolsonaro decidir trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Bolsonaro e Moro tiveram uma reunião mais cedo no Palácio do Planalto em que o assunto foi tratado, disse a fonte. Valeixo foi uma escolha pessoal de Moro para comandar a PF desde o início do governo, em janeiro do ano passado.

Segundo o jornalista Ricardo Noblat, Sérgio Moro teria reafirmado o pedido de demissão do governo. "Procurado há pouco por um ministro da ala militar, que buscava uma conciliação, Moro foi inflexível. 'A exoneração é a pedido', reafirmou Moro. O ministro, portanto, não cedeu", escreveu Noblat pelo Twitter.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.