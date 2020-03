Haddad: governo brasileiro não adotou, ou fez tardiamente, as medidas contra o coronavírus

"O governo brasileiro padece de dois problemas: quem conduz o país não tem juízo; e as decisões técnicas são tardias, insuficientes ou simplesmente equivocadas", escreve o ex-prefeito Fernando Haddad em um artigo publicado neste sábado edit

247 - Em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo, o ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad destaca que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante sua viagem à Europa, ouviu do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy “que o mundo estava sendo governado ou por loucos ou por técnicos, não havendo espaço para a grande política”

“Essa circunstância agrava as condições de enfrentamento da pandemia de coronavírus, que, em si, já não são nada simples. Se quem deveria liderar a nação, além de incapaz, for mentalmente perturbado, os danos sociais, que já são grandes, podem se tornar irrecuperáveis”, emenda.

Para ele, “o governo brasileiro padece dos dois problemas: quem conduz o país não tem juízo; e as decisões técnicas são tardias, insuficientes ou simplesmente equivocadas. A postura de Bolsonaro tem sido objeto de análise crítica. Os equívocos do Ministério da Saúde, esses têm recebido pouca atenção.

No artigo Haddad lista “ao menos quatro providências que ainda não foram tomadas ou foram tomadas tardiamente”. Para ele, é preciso realizar testes em massa, ampliar o distanciamento social, ampliação dos leitos de UTI, recomposição do programa Mais Médicos e a regulação da comercialização dos insumos necessários ao enfrentamento da pandemia. “Se a ciência não nos trouxer uma solução imediata, a política terá que nos entregar mais do que temos tido”, finaliza.