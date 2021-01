Haddad pede Fora Bolsonaro: não dá mais

Fernando Haddad afirmou, depois do caos na aplicação do Enem em meio à pandemia neste domingo, que a responsabilidade é toda do governo Bolsonaro e ressaltou mais uma vez a urgência do impeachment: “não dá mais, não dá mais!” edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, comentou nesta segunda-feira (18) em suas redes sociais o processo caótico de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em meio à pandemia e ressaltou mais uma vez a urgência do impeachment de Jair Bolsonaro.

“Isso não tem nome! Que raiva enorme!Com salas cheias, candidatos foram impedidos de fazer Enem. Cada dia que passa, esse desgoverno da destruição avança sobre o país. Não dá mais. Não dá mais.”, disse Haddad.

O ex-prefeito comentou a respeito de uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo que revelou o caos na aplicação do exame. Candidatos foram impedidos de fazer o processo neste domingo (17) por lotação das salas de prova. Os estudantes relatam que foram barrados pelos fiscais de prova com a justificativa de que as salas já tinham atingido a capacidade máxima de participantes.

O governo ignorou diversos pedidos de pais, estudantes entidades estudantis, como a UNE e Ubes, para que o exame fosse adiado. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou neste domingo (17) que a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 em meio à pandemia foi "algo vitorioso". No entanto, o índice de abstenção ficou em 51,5%.

