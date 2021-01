Haddad pede 'placar do impeachment' de Bolsonaro com nome dos deputados que são contra e a favor

"É preciso abrir o placar do impeachment com o nome de todos os deputados federais e começar a pressão dos eleitores sobre cada um deles, por todos os meios. Sem isso, o afastamento não vai acontecer”, disse Fernando Haddad nas redes sociais edit

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad usou as redes sociais para pedir que o Congresso abra o processo de impeachment de Jair Bolsonaro, com a identificação dos parlamentares que são contra ou a favor do afastamento.

“É preciso abrir o placar do impeachment com o nome de todos os deputados federais e começar a pressão dos eleitores sobre cada um deles, por todos os meios. Sem isso, o afastamento não vai acontecer”, postou Haddad no Twitter.

Postagem do ex-prefeito vem na esteira da manifestação pelo impeachment feta por milhares de brasileiros nas redes sociais após a explosão de casos e mortes decorrentes da Covid-19 em Manaus, agravada pela inércia do governo federal para enfrentar a crise sanitária.

Confira a postagem de Fernanod Haddad sobre o assunto.

January 15, 2021

