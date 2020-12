Hamilton Mourão testa positivo para o coronavírus

De acordo com a Vice-Presidência, o general Hamilton Mourão permanecerá em isolamento no Palácio do Jaburu edit

247 - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, testou positivo para o coronavírus neste domingo (27).

De acordo com a Vice-Presidência, o general Mourão permanecerá em isolamento no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente.

"Na tarde de hoje, domingo, 27 de dezembro, foi confirmado o teste positivo para Covid-19 do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que permanecerá em isolamento na residência oficial do Jaburu", diz a nota da assessoria.

