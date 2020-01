Heleno diz que MEC deve ser descontaminado e abre caminho para demissão de Weintraub

247 - O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, afirmou nesta quarta-feira (29) que Ministério da Educação acabou "extremamente contaminado" por diferentes "ideologias" e, por consequência, precisa agora ser "descontaminado dos dois lados". As declarações foram dadas em entrevista à rádio CBN.

Ao comentar os erros de correção nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que afetaram cerca de 6 mil estudantes, Heleno disse que a prova foi "impecável, sem conotação ideológica", mas, de acordo com ele, "inegavelmente, o Ministério da Educação foi um ministério extremamente contaminado [ideologicamente]".

O ministro classificou como "lamentável a disputa judicial em torno da liberação dos resultados do Sisu por afetar "uma juventude que se esforça para vencer todos os problemas".

"Se houver nomes responsáveis pelo erro, é óbvio que tem que ter punição. Por enquanto, está tendo uma investigação e há indícios de que tenha sido uma falha mecânica", disse.