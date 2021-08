Helicóptero com 300 kg de cocaína está em nome de policial civil do DF

O Portal da Transparência do Distrito Federal afirma que a última remuneração do policial civil, em junho, foi de R$ 19.746,02. De acordo com a PF, o helicóptero é avaliado em aproximadamente R$ 450 mil. O agente alega ter vendido a aeronave em maio edit

247 - O helicóptero que caiu na região do Pantanal, em Mato Grosso, com 300 kg de cocaína, está no nome de um policial civil do Distrito Federal, segundo o G1. Na matrícula da aeronave, na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), consta que o dono é o papiloscopista policial Ronney José Barbosa Sampaio, que afirmou ter vendido o helicóptero em maio.

"Eu tenho todos os documentos da venda do helicóptero, fiz a transferência da minha parte. Mas esse processo é igual quando vende um carro. Se o comprador não for lá e fizer a transferência para ele também, ele continua no meu nome", disse o policial ao G1. Ele teria vendido a aeronave para um homem que mora em Mato Grosso do Sul (MS).

"Eu comprei ele [o helicóptero] tem um ano mais ou menos. Mas como eu não tinha dinheiro pra arrumar o documento dele, eu vendi. O recibo da venda do helicóptero foi feito em 25 de maio deste ano", diz o policial civil.

O Portal da Transparência do Distrito Federal afirma que a última remuneração do policial civil, em junho, foi de R$ 19.746,02. De acordo com a Polícia Federal, o helicóptero é avaliado em aproximadamente R$ 450 mil.

O helicóptero foi encontrado tombado e com sacos de droga ao redor, segundo informações do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). A aeronave foi localizada durante investigações da Polícia Federal, que teve ajuda de agentes do Ciopaer e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

