Hospital de SP já recebeu seis pacientes com suspeita de contaminação pela nova variante do coronavírus

247 - Seis pacientes foram internados no Hospital de Pirituba, em São Paulo, com suspeita de contaminação pela nova cepa do coronavírus, encontrada em Manaus (AM).

A informação é da jornalista Mônica Bergamo. Três pacientes já receberam alta, duas senhoras morreram e uma terceira, de 71 anos, segue em estado grave na UTI.

