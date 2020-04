Hospital em Belo Horizonte tem 50 funcionários contaminados por coronavírus

Em apenas uma semana, o número de funcionários infectados por coronavírus no Hospital Risoleta Neves, de Belo Horizonte, subiu de dois para 50, correspondendo a 15,29% do total de profissionais na unidade edit

Revista Fórum - O último boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (14) revelou que, em uma semana, o número de funcionários infectados por coronavírus no Hospital Risoleta Neves, de Belo Horizonte, subiu de dois para 50. O número corresponde a 15,29% do total de profissionais na unidade.

Os dados são da Fundação de Desenvolvimento à Pesquisa (Fundep), da Universidade Federal de Minas Gerais,e referem-se ao período de 25 de fevereiro a 14 de abril. Também foi identificada a presença do vírus em 17 pacientes das 113 amostras testadas.

Em entrevista ao G1, um funcionário do hospital disse que a instituição, de início, decidiu testar apenas as pessoas que apresentam sintomas da doença, e não todos aqueles que tiveram contato com alguém contaminado.

