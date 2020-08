Ibama executou apenas 19% de recursos para contenção e prevenção de incêndios florestais

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) gastou apenas 19% de seus recursos previstos para prevenção e controle de incêndios florestais em 2020, mesmo diante de queimadas recordes da Amazônia e do Pantanal edit

247 – O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) gastou apenas 19% de seus recursos para prevenção e controle de incêndios florestais até o dia 30 de julho deste ano, mesmo com o registro de queimadas recordes da Amazônia e do Pantanal. A lei orçamentária de 2020 destinou R$ 35,5 milhões para que o instituto tomasse medidas para conter o avanço do fogo em ecossistemas, mas apenas R$ 6,8 milhões do montante foram investidos. A informação é do jornal O Globo.

O valor é bastante inferior ao registrado na série histórica. Em 2016, o Ibama gastou 90,1% dos R$ 43.890.752 previstos para o combate às queimadas em áreas federais. Em 2017, foram 49,6% dos R$ 42.445.604 fixados pela LOA (Lei Orçamentária Anual); 54,4% de R$ 52.301.296 em 2018; e 85,5% dos R$ 44.547.828 previstos em 2019, acrescenta a reportagem.

